Рунар Кристинссон - статистика
Тренер
|Имя
|Рунар
|Фамилия
|Кристинссон
|Команда
|Локерен
|Гражданство
|Исландия
|Дата рождения
|5 сентября 1969
|Имя
|Рунар
|Фамилия
|Кристинссон
|Команда
|Локерен
|Гражданство
|Исландия
|Дата рождения
|5 сентября 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Лиллестрем
|15
|4
|4
|7
|Дата
|Матч
|07.04.2015
|Лиллестрем
|1 : 1
|Старт
|12.04.2015
|Олесунн
|1 : 1
|Лиллестрем
|19.04.2015
|Тромсе
|1 : 1
|Лиллестрем
|26.04.2015
|Лиллестрем
|0 : 2
|Стабек
|03.05.2015
|Лиллестрем
|1 : 1
|Волеренга
|09.05.2015
|Русенборг
|3 : 0
|Лиллестрем
|13.05.2015
|Лиллестрем
|2 : 1
|Мольде
|16.05.2015
|Сарпсборг 08
|1 : 3
|Лиллестрем
|25.05.2015
|Лиллестрем
|3 : 0
|Буде-Глимт
|31.05.2015
|Стремсгодсет
|2 : 0
|Лиллестрем
|07.06.2015
|Лиллестрем
|2 : 1
|Викинг
|20.06.2015
|Сандефьорд
|0 : 0
|Лиллестрем
|28.06.2015
|Лиллестрем
|1 : 1
|Одд
|04.07.2015
|Хаугесунд
|3 : 3
|Лиллестрем
|12.07.2015
|Лиллестрем
|1 : 2
|Стремсгодсет