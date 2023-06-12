Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Золотой кубок КОНКАКАФ 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Золотой кубок КОНКАКАФ 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Чемпионат мира 2006