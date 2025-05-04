Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александер Цорнигер - статистика

Германия
8 октября 1967 (59)
Тренер
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Гройтер Фюрт
32
9
15
8
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Герта
1 : 0
04.05.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
25.04.2025
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Карлсруэ
1 : 0
20.04.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
11.04.2025
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Дармштадт
1 : 0
05.04.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
30.03.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Нюрнберг
3 : 0
16.03.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
08.03.2025
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Фортуна
1 : 2
28.02.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
3 : 0
23.02.2025
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Эльверсберг
2 : 0
15.02.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.02.2025
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Падерборн
1 : 2
02.02.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
2 : 4
24.01.2025
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Пройссен
2 : 1
18.01.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Гамбург
5 : 0
21.12.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
15.12.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.12.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Ульм 1846
1 : 1
01.12.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
2 : 3
23.11.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кельн
1 : 0
09.11.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Гройтер Фюрт
1 : 5
02.11.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 4
26.10.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Гройтер Фюрт
0 : 4
20.10.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Магдебург
2 : 2
06.10.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
30.08.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
24.08.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
09.08.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 1
04.08.2024
Пройссен
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+