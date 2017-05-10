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    Александр Ушахин - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Владиславович
    Фамилия Ушахин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 сентября 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Луч 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.05.2017 Химки 2 : 2 Луч
    14.05.2017 Луч 0 : 0 Сибирь
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