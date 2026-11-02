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МЛС 2026
Команды
Миннесота Юнайтед
Адриан Хит
Статистика
Адриан Хит - статистика
Миннесота Юнайтед
Англия
11 января 1961 (65)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 30 тур
Колорадо
2 : 2
15.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 29 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.10.2026
Динамо Хьюстон
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
США. МЛС 2015
Команда
И
В
П
Н
Миннесота Юнайтед
33
10
12
11
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 30 тур
Колорадо
2 : 2
15.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 29 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
20.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 25 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
10.09.2026
Даллас
США. МЛС, 24 тур
Портленд
5 : 4
06.09.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 3
30.08.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 22 тур
Сан-Хосе
1 : 5
23.08.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 21 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
20.08.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 20 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 1
16.08.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 19 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.08.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 18 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
26.07.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
2 : 1
23.07.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 15 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
23.05.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
США. МЛС, 12 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.05.2026
Остин
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
25.04.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 9 тур
Даллас
0 : 1
23.04.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 8 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
19.04.2026
Портленд
США. МЛС, 7 тур
Сан-Диего
1 : 2
12.04.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
05.04.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Сиэтл
США. МЛС, 4 тур
Ванкувер Уайткепс
6 : 0
15.03.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 3 тур
Нэшвилл
3 : 1
08.03.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
01.03.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1 тур
Остин
2 : 2
22.02.2026
Миннесота Юнайтед
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