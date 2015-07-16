Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2012/2013 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Чемпионат России 1998