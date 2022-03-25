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    Эфраим Машаба - статистика

    Тренер
    Имя Эфраим
    Фамилия Машаба
    Команда ЮАР
    Гражданство ЮАР
    Дата рождения 6 августа 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЮАР 6 3 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.03.2022 Франция 5 : 0 ЮАР
    25.03.2022 ЮАР 0 : 0 Гвинея
    24.09.2022 ЮАР 4 : 0 Сьерра-Леоне
    27.09.2022 ЮАР 1 : 0 Ботсвана
    17.11.2022 ЮАР 2 : 1 Мозамбик
    20.11.2022 ЮАР 1 : 1 Ангола
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