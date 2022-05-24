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    Маржан Эид - статистика

    Тренер
    Имя Маржан
    Фамилия Эид
    Команда Бахрейн
    Гражданство Бахрейн
    Дата рождения 12 мая 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бахрейн 5 1 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.05.2022 Таиланд 1 : 2 Бахрейн
    24.05.2022 Таиланд 0 : 0 Бахрейн
    18.11.2022 Бахрейн 1 : 5 Сербия
    27.09.2022 Бахрейн 0 : 2 Панама
    11.11.2022 Бахрейн 2 : 2 Канада
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