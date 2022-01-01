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    Джамел Белмади - статистика

    Тренер
    Имя Джамел
    Фамилия Белмади
    Команда Алжир
    Гражданство Алжир
    Дата рождения 27 марта 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алжир 6 3 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.01.2022 Алжир 0 : 0 Гамбия
    12.06.2022 Иран 1 : 2 Алжир
    23.09.2022 Алжир 1 : 0 Гвинея
    27.09.2022 Алжир 2 : 1 Нигерия
    19.11.2022 Швеция 2 : 0 Алжир
    16.11.2022 Алжир 1 : 1 Мали
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