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    Йон Тон-соп - статистика

    Тренер
    Имя Йон
    Фамилия Тон-соп
    Команда КНДР
    Гражданство Северная Корея
    Дата рождения 1 мая 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    КНДР 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.06.2015 Йемен 0 : 1 КНДР
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