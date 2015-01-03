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    Джон Карвер - статистика

    Тренер
    Имя Джон
    Фамилия Карвер
    Гражданство Англия
    Дата рождения 16 января 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ньюкасл 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.01.2015 Лестер 1 : 0 Ньюкасл
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