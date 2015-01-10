Ули Штилике - статистика
Тренер
|Имя
|Ули
|Фамилия
|Штилике
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|15 ноября 1954
|Имя
|Ули
|Фамилия
|Штилике
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|15 ноября 1954
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Южная Корея
|6
|5
|1
|0
|Дата
|Матч
|10.01.2015
|Южная Корея
|1 : 0
|Оман
|13.01.2015
|Кувейт
|0 : 1
|Южная Корея
|17.01.2015
|Австралия
|0 : 1
|Южная Корея
|22.01.2015
|Южная Корея
|2 : 0
|Узбекистан
|26.01.2015
|Южная Корея
|2 : 0
|Ирак
|31.01.2015
|Южная Корея
|1 : 2
|Австралия