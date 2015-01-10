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    Ули Штилике - статистика

    Тренер
    Имя Ули
    Фамилия Штилике
    Гражданство Германия
    Дата рождения 15 ноября 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Южная Корея 6 5 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.01.2015 Южная Корея 1 : 0 Оман
    13.01.2015 Кувейт 0 : 1 Южная Корея
    17.01.2015 Австралия 0 : 1 Южная Корея
    22.01.2015 Южная Корея 2 : 0 Узбекистан
    26.01.2015 Южная Корея 2 : 0 Ирак
    31.01.2015 Южная Корея 1 : 2 Австралия
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