Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рамон Диас - статистика

Аргентина
29 августа 1959 (67)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Коринтианс
12
4
4
4
Бразилия. Серия А, 12 тур
Гремио
1 : 1
13.06.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
02.06.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
25.05.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коринтианс
1 : 0
18.05.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 8 тур
Мирассол
2 : 1
11.05.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 7 тур
Коринтианс
4 : 2
04.05.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 6 тур
Фламенго
4 : 0
27.04.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
2 : 1
19.04.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
0 : 2
17.04.2025
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
2 : 0
13.04.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Коринтианс
3 : 0
06.04.2025
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Баия
1 : 1
31.03.2025
Коринтианс
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+