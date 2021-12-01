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    Жорди Рохер - статистика

    Тренер
    Имя Жорди
    Фамилия Рохер
    Команда Корнелья
    Гражданство Испания
    Дата рождения 21 января 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Корнелья 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.12.2021 Талавера 2 : 0 Корнелья
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