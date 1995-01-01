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    Павел Садырин - статистика

    Тренер
    Имя Павел
    Отчество Федорович
    Фамилия Садырин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 сентября 1942
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЦСКА 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.04.1992 Урал 1 : 1 ЦСКА
    08.07.1992 ЦСКА 2 : 1 Урал
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