Аскар Кожабергенов - статистика
Тренер
|Имя
|Аскар
|Отчество
|Сейдахметович
|Фамилия
|Кожабергенов
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|20 апреля 1965
|Имя
|Аскар
|Отчество
|Сейдахметович
|Фамилия
|Кожабергенов
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|20 апреля 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Жетысу
|10
|1
|6
|3
|Дата
|Матч
|07.03.2015
|Кайсар
|0 : 0
|Жетысу
|11.03.2015
|Жетысу
|0 : 0
|Тобол
|15.03.2015
|Кайрат
|2 : 0
|Жетысу
|21.03.2015
|Окжетпес
|2 : 0
|Жетысу
|05.04.2015
|Жетысу
|2 : 2
|Иртыш
|11.04.2015
|Шахтер
|2 : 1
|Жетысу
|15.04.2015
|Жетысу
|1 : 2
|Атырау
|19.04.2015
|Актобе
|2 : 0
|Жетысу
|25.04.2015
|Жетысу
|1 : 0
|Тараз
|07.05.2015
|Жетысу
|1 : 3
|Астана