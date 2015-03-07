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    Аскар Кожабергенов - статистика

    Тренер
    Имя Аскар
    Отчество Сейдахметович
    Фамилия Кожабергенов
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 20 апреля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Жетысу 10 1 6 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.03.2015 Кайсар 0 : 0 Жетысу
    11.03.2015 Жетысу 0 : 0 Тобол
    15.03.2015 Кайрат 2 : 0 Жетысу
    21.03.2015 Окжетпес 2 : 0 Жетысу
    05.04.2015 Жетысу 2 : 2 Иртыш
    11.04.2015 Шахтер 2 : 1 Жетысу
    15.04.2015 Жетысу 1 : 2 Атырау
    19.04.2015 Актобе 2 : 0 Жетысу
    25.04.2015 Жетысу 1 : 0 Тараз
    07.05.2015 Жетысу 1 : 3 Астана
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