Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нил Редферн - статистика

Англия
20 июня 1965 (61)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ротерхэм
36
11
17
8
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Халл Сити
5 : 1
07.05.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ротерхэм
0 : 1
30.04.2016
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
23.04.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ротерхэм
1 : 1
19.04.2016
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ротерхэм
0 : 0
16.04.2016
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 4
09.04.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бристоль Сити
1 : 1
05.04.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ротерхэм
2 : 1
02.04.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
19.03.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ротерхэм
3 : 3
12.03.2016
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ротерхэм
1 : 0
08.03.2016
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
05.03.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ротерхэм
2 : 1
27.02.2016
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Рединг
1 : 0
23.02.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бернли
2 : 0
20.02.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
0 : 0
13.02.2016
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Болтон
2 : 1
06.02.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
1 : 4
30.01.2016
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Кардифф
2 : 2
23.01.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 3
16.01.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 0
12.01.2016
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Престон
2 : 1
02.01.2016
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Фулхэм
4 : 1
29.12.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
4 : 0
26.12.2015
Болтон
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ротерхэм
2 : 0
19.12.2015
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
15.12.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 0
11.12.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ротерхэм
1 : 2
05.12.2015
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
3 : 0
28.11.2015
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
0 : 1
21.11.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 5
07.11.2015
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
1 : 0
03.11.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.10.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 2
23.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2015
Рединг
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Брентфорд
2 : 1
17.10.2015
Ротерхэм
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+