Кит Саймонс - статистика
Тренер
|Имя
|Кит
|Фамилия
|Саймонс
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|8 марта 1971
|Имя
|Кит
|Фамилия
|Саймонс
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|8 марта 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Фулхэм
|15
|5
|5
|5
|Дата
|Матч
|08.08.2015
|Кардифф
|1 : 1
|Фулхэм
|15.08.2015
|Фулхэм
|1 : 2
|Брайтон
|19.08.2015
|Халл Сити
|2 : 1
|Фулхэм
|22.08.2015
|Фулхэм
|1 : 1
|Хаддерсфилд Таун
|29.08.2015
|Ротерхэм
|1 : 3
|Фулхэм
|13.09.2015
|Фулхэм
|2 : 1
|Блэкберн
|19.09.2015
|Шеффилд Уэнсдэй
|3 : 2
|Фулхэм
|25.09.2015
|Фулхэм
|4 : 0
|Куинз Парк Рейнджерс
|04.10.2015
|Чарльтон
|2 : 2
|Фулхэм
|17.10.2015
|Мидлсбро
|0 : 0
|Фулхэм
|21.10.2015
|Фулхэм
|1 : 1
|Лидс
|24.10.2015
|Фулхэм
|4 : 2
|Рединг
|31.10.2015
|Бристоль Сити
|1 : 4
|Фулхэм
|03.11.2015
|Бернли
|3 : 1
|Фулхэм
|07.11.2015
|Фулхэм
|2 : 5
|Бирмингем Сити