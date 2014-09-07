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    Аллен Була - статистика

    Тренер
    Имя Аллен
    Фамилия Була
    Гражданство Гибралтар
    Дата рождения 4 января 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гибралтар 4 0 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.09.2014 Гибралтар 0 : 7 Польша
    11.10.2014 Ирландия 7 : 0 Гибралтар
    14.10.2014 Гибралтар 0 : 3 Грузия
    14.11.2014 Германия 4 : 0 Гибралтар
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