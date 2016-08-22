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    Пако Айестаран - статистика

    Тренер
    Имя Пако
    Фамилия Айестаран
    Гражданство Испания
    Дата рождения 5 февраля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Валенсия 4 0 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.08.2016 Валенсия 2 : 4 Лас-Пальмас
    27.08.2016 Эйбар 1 : 0 Валенсия
    11.09.2016 Валенсия 2 : 3 Бетис
    18.09.2016 Атлетик 2 : 1 Валенсия
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