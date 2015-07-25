Максим Пряников - статистика
Тренер
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Пряников
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|3 июня 1981
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Пряников
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|3 июня 1981
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Краснодар (мол)
|19
|8
|6
|5
|Дата
|Матч
|25.07.2015
|Краснодар (мол)
|2 : 3
|Спартак М (мол)
|01.08.2015
|Ростов (мол)
|2 : 1
|Краснодар (мол)
|09.08.2015
|Краснодар (мол)
|1 : 1
|Академия Кубань
|15.08.2015
|Зенит (мол)
|2 : 0
|Краснодар (мол)
|22.08.2015
|Краснодар (мол)
|2 : 1
|Мордовия (мол)
|29.08.2015
|Локомотив (мол)
|1 : 1
|Краснодар (мол)
|12.09.2015
|Краснодар (мол)
|0 : 0
|Динамо (мол)
|21.09.2015
|Урал (мол)
|1 : 2
|Краснодар (мол)
|26.09.2015
|Краснодар (мол)
|4 : 0
|Ахмат (мол)
|04.10.2015
|Уфа (мол)
|0 : 0
|Краснодар (мол)
|17.10.2015
|Анжи (мол)
|6 : 0
|Краснодар (мол)
|24.10.2015
|Краснодар (мол)
|1 : 2
|Рубин (мол)
|07.11.2015
|Краснодар (мол)
|1 : 3
|ЦСКА (мол)
|22.11.2015
|Спартак М (мол)
|1 : 3
|Краснодар (мол)
|29.11.2015
|Краснодар (мол)
|2 : 0
|Ростов (мол)
|03.12.2015
|Академия Кубань
|1 : 3
|Краснодар (мол)
|04.03.2016
|Краснодар (мол)
|3 : 1
|Зенит (мол)
|13.03.2016
|Мордовия (мол)
|0 : 1
|Краснодар (мол)
|31.10.2015
|Кр. Советов (мол)
|2 : 2
|Краснодар (мол)