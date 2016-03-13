Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Россия. Молодежное первенство, 2 тур