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    Жан-Люк Вассё - статистика

    Тренер
    Имя Жан-Люк
    Фамилия Вассё
    Команда Париж
    Гражданство Франция
    Дата рождения 1 января 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Париж 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.01.2023 Париж 3 : 1 Валансьен
    21.01.2023 Шамалье 0 : 4 Париж
    08.02.2023 Париж 1(5) : 2(6) Анси
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