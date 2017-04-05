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Лукас Алькарас
Статистика
Лукас Алькарас - статистика
Испания
21 июня 1966 (60)
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Гранада
20
3
11
6
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
0 : 0
05.04.2017
Гранада
Испания. Примера, 28 тур
Спортинг
3 : 1
19.03.2017
Гранада
Испания. Примера, 26 тур
Леганес
1 : 0
04.03.2017
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
3 : 1
26.02.2017
Гранада
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
4 : 1
17.02.2017
Бетис
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
4 : 0
13.02.2017
Гранада
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
1 : 0
06.02.2017
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
2 : 0
28.01.2017
Гранада
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
3 : 1
21.01.2017
Гранада
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
1 : 1
15.01.2017
Осасуна
Испания. Примера, 17 тур
Реал
5 : 0
07.01.2017
Гранада
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
0 : 2
17.12.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 15 тур
Малага
1 : 1
09.12.2016
Гранада
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
2 : 1
03.12.2016
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
3 : 1
27.11.2016
Гранада
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
1 : 1
20.11.2016
Гранада
Испания. Примера, 11 тур
Гранада
1 : 1
05.11.2016
Депортиво
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 0
29.10.2016
Гранада
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
0 : 0
22.10.2016
Спортинг
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
7 : 1
15.10.2016
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