Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрнан Медфорд - статистика

Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика
23 мая 1968 (58)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Спортинг Сан-Хосе
18
3
8
7
Коста-Рика. Примера. Апертура, 18 тур
Спортинг Сан-Хосе
0 : 0
06.12.2025
Депортиво Саприсса
Коста-Рика. Примера. Апертура, 17 тур
Пунтаренас
0 : 0
01.12.2025
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 16 тур
Алахуэленсе
2 : 0
24.11.2025
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 15 тур
Спортинг Сан-Хосе
0 : 1
01.11.2025
Эредиано
Коста-Рика. Примера. Апертура, 14 тур
Спортинг Сан-Хосе
3 : 0
26.10.2025
Мунисипаль Либерия
Коста-Рика. Примера. Апертура, 13 тур
Гуадалупе
2 : 2
21.10.2025
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 12 тур
Спортинг Сан-Хосе
0 : 0
16.10.2025
Зеледон
Коста-Рика. Примера. Апертура, 11 тур
Сан-Карлос
0 : 3
29.09.2025
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 10 тур
Картахинес
1 : 0
22.09.2025
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 9 тур
Спортинг Сан-Хосе
1 : 1
18.09.2025
Пунтаренас
Коста-Рика. Примера. Апертура, 8 тур
Эредиано
0 : 0
14.09.2025
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 7 тур
Мунисипаль Либерия
2 : 1
08.09.2025
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 6 тур
Спортинг Сан-Хосе
2 : 0
30.08.2025
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 5 тур
Депортиво Саприсса
4 : 0
24.08.2025
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 4 тур
Спортинг Сан-Хосе
1 : 1
16.08.2025
Сан-Карлос
Коста-Рика. Примера. Апертура, 3 тур
Зеледон
2 : 1
10.08.2025
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 2 тур
Спортинг Сан-Хосе
0 : 1
03.08.2025
Картахинес
Коста-Рика. Примера. Апертура, 1 тур
Спортинг Сан-Хосе
1 : 2
28.07.2025
Алахуэленсе
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+