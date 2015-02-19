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    Абель Ресино - статистика

    Тренер
    Имя Абель
    Фамилия Ресино
    Гражданство Испания
    Дата рождения 2 февраля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гранада 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.02.2015 ЦСКА 0 : 0 Гранада
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