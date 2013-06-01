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Грегорио Мансано
Статистика
Грегорио Мансано - статистика
Испания
11 марта 1956 (70)
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Мальорка
16
5
7
4
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
4 : 2
01.06.2013
Вальядолид
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
0 : 0
26.05.2013
Мальорка
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1 : 0
20.05.2013
Бетис
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 1
11.05.2013
Мальорка
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
05.05.2013
Леванте
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3 : 2
27.04.2013
Мальорка
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
19.04.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1 : 0
15.04.2013
Сельта
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
5 : 0
06.04.2013
Мальорка
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
2 : 3
31.03.2013
Депортиво
Испания. Примера, 28 тур
Реал
5 : 2
16.03.2013
Мальорка
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
2 : 1
10.03.2013
Севилья
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
1 : 2
03.03.2013
Мальорка
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
1 : 3
23.02.2013
Хетафе
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2 : 0
17.02.2013
Мальорка
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 1
09.02.2013
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