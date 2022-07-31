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    Мартин Возабал - статистика

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Возабал
    Команда Динамо
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 8 ноября 1978
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.03.2023 Динамо 2 : 1 Баник Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
    01.04.2023 Фастав 5 : 1 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
    09.04.2023 Динамо 0 : 3 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 30 8 14 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.07.2022 Пардубице 0 : 2 Динамо
    07.08.2022 Динамо 0 : 2 Спарта
    14.08.2022 Динамо 2 : 2 Словацко
    21.08.2022 Слован 1 : 1 Динамо
    27.08.2022 Динамо 0 : 1 Виктория
    30.08.2022 Богемианс 1905 1 : 2 Динамо
    03.09.2022 Динамо 0 : 2 Млада Болеслав
    11.09.2022 Славия 6 : 1 Динамо
    17.09.2022 Динамо 0 : 3 Сигма
    01.10.2022 Баник 1 : 2 Динамо
    09.10.2022 Динамо 2 : 2 Фастав
    15.10.2022 Теплице 0 : 2 Динамо
    23.10.2022 Динамо 0 : 3 Градец-Кралове
    29.10.2022 Яблонец 3 : 0 Динамо
    05.11.2022 Динамо 3 : 2 Зброевка
    12.11.2022 Спарта 1 : 0 Динамо
    28.01.2023 Словацко 1 : 0 Динамо
    05.02.2023 Динамо 0 : 2 Слован
    12.02.2023 Виктория 2 : 1 Динамо
    19.02.2023 Динамо 1 : 0 Богемианс 1905
    25.02.2023 Млада Болеслав 2 : 2 Динамо
    05.03.2023 Динамо 1 : 0 Славия
    11.03.2023 Сигма 3 : 0 Динамо
    18.03.2023 Динамо 2 : 1 Баник
    01.04.2023 Фастав 5 : 1 Динамо
    09.04.2023 Динамо 0 : 3 Теплице
    16.04.2023 Градец-Кралове 0 : 0 Динамо
    23.04.2023 Динамо 0 : 0 Яблонец
    26.04.2023 Зброевка 0 : 0 Динамо
    30.04.2023 Динамо 0 : 0 Пардубице
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