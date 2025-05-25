Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Динамо
Мартин Возабал
Статистика
Мартин Возабал - статистика
Динамо
Чехия
8 ноября 1978 (47)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Товарищеские матчи 2021
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Чехия. Синот Лига 2014/2015
Команда
И
В
П
Н
Динамо
35
0
29
6
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Сигма
3 : 0
19.04.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Динамо
1 : 1
13.04.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Слован
2 : 0
05.04.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Градец-Кралове
1 : 0
30.03.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Динамо
2 : 3
16.03.2025
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 1
08.03.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Динамо
0 : 4
01.03.2025
Баник
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Спарта
2 : 1
22.02.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Динамо
2 : 3
15.02.2025
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 0
09.02.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Динамо
0 : 0
01.02.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Виктория
7 : 2
15.12.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Динамо
0 : 4
08.12.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Яблонец
5 : 0
04.12.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Пардубице
0 : 0
01.12.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Динамо
0 : 4
24.11.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Теплице
5 : 2
10.11.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Динамо
0 : 0
03.11.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Динамо
0 : 2
26.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Карвина
4 : 1
20.10.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
0 : 2
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
2 : 1
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Динамо
0 : 3
18.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Динамо
1 : 3
04.08.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Славия
4 : 0
27.07.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
0 : 2
20.07.2024
Сигма
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+