Мартин Возабал - статистика
Тренер
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Возабал
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|8 ноября 1978
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Возабал
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|8 ноября 1978
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Динамо
|2 : 1
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
|01.04.2023
|Фастав
|5 : 1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
|09.04.2023
|Динамо
|0 : 3
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|30
|8
|14
|8
|Дата
|Матч
|31.07.2022
|Пардубице
|0 : 2
|Динамо
|07.08.2022
|Динамо
|0 : 2
|Спарта
|14.08.2022
|Динамо
|2 : 2
|Словацко
|21.08.2022
|Слован
|1 : 1
|Динамо
|27.08.2022
|Динамо
|0 : 1
|Виктория
|30.08.2022
|Богемианс 1905
|1 : 2
|Динамо
|03.09.2022
|Динамо
|0 : 2
|Млада Болеслав
|11.09.2022
|Славия
|6 : 1
|Динамо
|17.09.2022
|Динамо
|0 : 3
|Сигма
|01.10.2022
|Баник
|1 : 2
|Динамо
|09.10.2022
|Динамо
|2 : 2
|Фастав
|15.10.2022
|Теплице
|0 : 2
|Динамо
|23.10.2022
|Динамо
|0 : 3
|Градец-Кралове
|29.10.2022
|Яблонец
|3 : 0
|Динамо
|05.11.2022
|Динамо
|3 : 2
|Зброевка
|12.11.2022
|Спарта
|1 : 0
|Динамо
|28.01.2023
|Словацко
|1 : 0
|Динамо
|05.02.2023
|Динамо
|0 : 2
|Слован
|12.02.2023
|Виктория
|2 : 1
|Динамо
|19.02.2023
|Динамо
|1 : 0
|Богемианс 1905
|25.02.2023
|Млада Болеслав
|2 : 2
|Динамо
|05.03.2023
|Динамо
|1 : 0
|Славия
|11.03.2023
|Сигма
|3 : 0
|Динамо
|18.03.2023
|Динамо
|2 : 1
|Баник
|01.04.2023
|Фастав
|5 : 1
|Динамо
|09.04.2023
|Динамо
|0 : 3
|Теплице
|16.04.2023
|Градец-Кралове
|0 : 0
|Динамо
|23.04.2023
|Динамо
|0 : 0
|Яблонец
|26.04.2023
|Зброевка
|0 : 0
|Динамо
|30.04.2023
|Динамо
|0 : 0
|Пардубице