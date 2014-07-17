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    Сергей Ратников - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Фамилия Ратников
    Гражданство Эстония
    Дата рождения 21 ноября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Калев 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2014 Калев 0 : 4 Краснодар
    24.07.2014 Краснодар 5 : 0 Калев
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