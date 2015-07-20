Сергей Филиппенков - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Филиппенков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 августа 1971
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Филиппенков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 августа 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зенит
|13
|7
|3
|3
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Зенит
|0 : 1
|Орел
|28.07.2015
|Рязань
|0 : 3
|Зенит
|03.08.2015
|Зенит
|3 : 0
|Торпедо
|11.08.2015
|Тамбов
|0 : 0
|Зенит
|17.08.2015
|Зенит
|1 : 0
|Энергомаш
|24.08.2015
|Зенит
|1 : 0
|Чертаново
|31.08.2015
|Авангард
|2 : 3
|Зенит
|07.09.2015
|Зенит
|0 : 1
|Калуга
|14.09.2015
|Витязь
|1 : 1
|Зенит
|21.09.2015
|Зенит
|0 : 0
|Динамо Бр
|27.09.2015
|Арсенал-2
|0 : 2
|Зенит
|04.10.2015
|Зенит
|2 : 1
|Металлург Л
|11.10.2015
|Локомотив
|3 : 0
|Зенит