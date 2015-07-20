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    Сергей Филиппенков - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Филиппенков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 2 августа 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит 13 7 3 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2015 Зенит 0 : 1 Орел
    28.07.2015 Рязань 0 : 3 Зенит
    03.08.2015 Зенит 3 : 0 Торпедо
    11.08.2015 Тамбов 0 : 0 Зенит
    17.08.2015 Зенит 1 : 0 Энергомаш
    24.08.2015 Зенит 1 : 0 Чертаново
    31.08.2015 Авангард 2 : 3 Зенит
    07.09.2015 Зенит 0 : 1 Калуга
    14.09.2015 Витязь 1 : 1 Зенит
    21.09.2015 Зенит 0 : 0 Динамо Бр
    27.09.2015 Арсенал-2 0 : 2 Зенит
    04.10.2015 Зенит 2 : 1 Металлург Л
    11.10.2015 Локомотив 3 : 0 Зенит
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