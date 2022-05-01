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    Альберт Рока - статистика

    Тренер
    Имя Альберт
    Фамилия Рока
    Команда Сальвадор
    Гражданство Испания
    Дата рождения 20 октября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сальвадор 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.05.2022 Сальвадор 3 : 2 Панама
    28.09.2022 Сальвадор 1 : 4 Перу
    24.09.2022 Гондурас 0 : 0 Сальвадор
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