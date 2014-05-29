Леандро Авила
Тренер
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Авила
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|6 апреля 1971
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Авила
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|6 апреля 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|1
|2
|2
|Дата
|Матч
|29.05.2014
|Атлетико Паранаэнсе
|2 : 2
|Сан-Паулу
|01.09.2014
|Гойас
|3 : 1
|Атлетико Паранаэнсе
|08.09.2014
|Атлетико Паранаэнсе
|1 : 1
|Палмейрас
|11.09.2014
|Гремио
|1 : 0
|Атлетико Паранаэнсе
|15.09.2014
|Атлетико Паранаэнсе
|2 : 0
|Витория