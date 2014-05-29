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    Леандро Авила

    Тренер
    Имя Леандро
    Фамилия Авила
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 6 апреля 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Атлетико Паранаэнсе 5 1 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.05.2014 Атлетико Паранаэнсе 2 : 2 Сан-Паулу
    01.09.2014 Гойас 3 : 1 Атлетико Паранаэнсе
    08.09.2014 Атлетико Паранаэнсе 1 : 1 Палмейрас
    11.09.2014 Гремио 1 : 0 Атлетико Паранаэнсе
    15.09.2014 Атлетико Паранаэнсе 2 : 0 Витория
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