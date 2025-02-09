Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2025 Кубок Америки 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Отборочные матчи к ЧМ 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Кубок Америки 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Кубок Америки 2019 Чемпионат мира 2018 Кубок Америки 2016 Кубок Америки 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Бразилия. Серия А 2014 Товарищеские матчи 2014