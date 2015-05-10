Левир Кульпи - статистика
Тренер
|Имя
|Левир
|Фамилия
|Кульпи
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|28 февраля 1953
|Имя
|Левир
|Фамилия
|Кульпи
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|28 февраля 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Атлетико Минейро
|10
|6
|2
|2
|Дата
|Матч
|10.05.2015
|Палмейрас
|2 : 2
|Атлетико Минейро
|17.05.2015
|Атлетико Минейро
|4 : 1
|Флуминенсе
|24.05.2015
|Атлетико Паранаэнсе
|1 : 0
|Атлетико Минейро
|31.05.2015
|Атлетико Минейро
|3 : 0
|Васко да Гама
|04.06.2015
|Аваи
|1 : 4
|Атлетико Минейро
|07.06.2015
|Атлетико Минейро
|1 : 3
|Крузейро
|11.06.2015
|Атлетико Минейро
|2 : 2
|Сантос
|20.06.2015
|Фламенго
|0 : 2
|Атлетико Минейро
|02.07.2015
|Атлетико Минейро
|2 : 0
|Коритиба
|12.07.2015
|Понте-Прета
|0 : 2
|Атлетико Минейро