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    Нурмат Мирзабаев

    Тренер
    Имя Нурмат
    Фамилия Мирзабаев
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 11 ноября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тараз 4 1 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.04.2014 Тобол 1 : 0 Тараз
    01.05.2014 Тараз 1 : 0 Жетысу
    18.05.2014 Тараз 0 : 1 Кайсар
    24.05.2014 Шахтер 1 : 0 Тараз
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