Италия. Серия А, 6 тур

Италия. Серия А, 7 тур

Италия. Серия А, 8 тур

Италия. Серия А, 9 тур

Италия. Серия А, 10 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Германия. Вторая Бундеслига 2023/2024 Германия. Кубок 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Польша. Экстракласа 2023/2024 Германия. Кубок 2022/2023 Германия. Кубок 2021/2022 Германия. Кубок 2020/2021 Германия. Кубок 2019/2020 Германия. Кубок 2014/2015 Германия. Кубок 2013/2014