Владимир Голубинский - статистика
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Голубинский
|Команда
|Череповец
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 марта 1962
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Голубинский
|Команда
|Череповец
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 марта 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Череповец
|41
|18
|16
|7
|Дата
|Матч
|21.04.2011
|Череповец
|1 : 0
|Текстильщик
|12.05.2011
|Череповец
|0 : 2
|Спартак К
|21.05.2011
|Череповец
|0 : 2
|Сочи
|24.05.2011
|Череповец
|0 : 2
|Псков-747
|11.06.2011
|Череповец
|0 : 1
|Сатурн
|14.06.2011
|Череповец
|1 : 0
|Знамя Труда
|03.07.2011
|Череповец
|2 : 0
|Карелия
|11.07.2011
|Текстильщик
|2 : 1
|Череповец
|02.08.2011
|Череповец
|0 : 2
|Волга
|12.08.2011
|Спартак К
|1 : 0
|Череповец
|19.08.2011
|Сочи
|3 : 0
|Череповец
|22.08.2011
|Псков-747
|2 : 1
|Череповец
|29.08.2011
|Череповец
|0 : 1
|ЦРФСО
|08.09.2011
|Сатурн
|0 : 1
|Череповец
|11.09.2011
|Знамя Труда
|0 : 2
|Череповец
|30.09.2011
|Карелия
|0 : 2
|Череповец
|07.10.2011
|Череповец
|2 : 0
|Текстильщик
|20.10.2011
|Волга
|3 : 1
|Череповец
|29.10.2011
|Череповец
|2 : 2
|Спартак К
|22.04.2012
|Череповец
|1 : 3
|Сочи
|25.04.2012
|Череповец
|3 : 0
|Псков-747
|02.05.2012
|ЦРФСО
|2 : 0
|Череповец
|15.05.2012
|Череповец
|2 : 1
|Знамя Труда
|04.06.2012
|Череповец
|2 : 0
|Карелия