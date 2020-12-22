Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Монс Ивар Мьельде - статистика

Норвегия
17 ноября 1967 (58)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Старт
28
6
15
7
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Волеренга
4 : 0
22.12.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Старт
1 : 1
09.12.2020
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 0
06.12.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Старт
1 : 1
02.12.2020
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
4 : 1
28.11.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Одд
1 : 2
22.11.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Старт
3 : 2
08.11.2020
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
1 : 0
01.11.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Старт
0 : 1
24.10.2020
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Стремсгодсет
1 : 1
18.10.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Старт
5 : 1
04.10.2020
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Стабек
2 : 0
27.09.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Старт
1 : 2
20.09.2020
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Старт
1 : 0
30.08.2020
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Буде-Глимт
6 : 0
22.08.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Старт
2 : 1
17.08.2020
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Кристиансунд
3 : 2
09.08.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
5 : 0
05.08.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
3 : 0
02.08.2020
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Олесунн
3 : 2
29.07.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Старт
0 : 0
26.07.2020
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Бранн
1 : 1
19.07.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Старт
0 : 0
16.07.2020
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
12.07.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Старт
1 : 1
04.07.2020
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Хаугесунд
1 : 0
01.07.2020
Старт
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Старт
0 : 5
27.06.2020
Одд
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Старт
2 : 3
24.06.2020
Мольде
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+