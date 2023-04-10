Къелл Йоневрет - статистика
Тренер
|Имя
|Къелл
|Фамилия
|Йоневрет
|Команда
|Викинг
|Гражданство
|Швеция
|Дата рождения
|1 февраля 1962
|Имя
|Къелл
|Фамилия
|Йоневрет
|Команда
|Викинг
|Гражданство
|Швеция
|Дата рождения
|1 февраля 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Викинг
|30
|0
|1
|29
|Дата
|Матч
|10.04.2023
|Русенборг
|1 : 0
|Викинг
|15.04.2023
|Викинг
|0 : 0
|Лиллестрем
|23.04.2023
|Тромсе
|0 : 0
|Викинг
|30.04.2023
|Викинг
|0 : 0
|ХамКам
|07.05.2023
|Викинг
|0 : 0
|Стремсгодсет
|13.05.2023
|Сандефьорд
|0 : 0
|Викинг
|16.05.2023
|Викинг
|0 : 0
|Одд
|29.05.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Викинг
|04.06.2023
|Викинг
|0 : 0
|Мольде
|11.06.2023
|Сарпсборг 08
|0 : 0
|Викинг
|24.06.2023
|Викинг
|0 : 0
|Бранн
|01.07.2023
|Волеренга
|0 : 0
|Викинг
|08.07.2023
|Викинг
|0 : 0
|Хаугесунд
|16.07.2023
|Стабек
|0 : 0
|Викинг
|24.07.2023
|Викинг
|0 : 0
|Олесунн
|30.07.2023
|Бранн
|0 : 0
|Викинг
|06.08.2023
|Викинг
|0 : 0
|Буде-Глимт
|13.08.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Викинг
|20.08.2023
|Викинг
|0 : 0
|Стабек
|27.08.2023
|Мольде
|0 : 0
|Викинг
|03.09.2023
|Викинг
|0 : 0
|Волеренга
|17.09.2023
|Хаугесунд
|0 : 0
|Викинг
|24.09.2023
|Викинг
|0 : 0
|Сандефьорд
|08.10.2023
|Одд
|0 : 0
|Викинг
|22.10.2023
|Викинг
|0 : 0
|Тромсе
|29.10.2023
|Стремсгодсет
|0 : 0
|Викинг
|05.11.2023
|ХамКам
|0 : 0
|Викинг
|12.11.2023
|Викинг
|0 : 0
|Сарпсборг 08
|26.11.2023
|Олесунн
|0 : 0
|Викинг
|02.12.2023
|Викинг
|0 : 0
|Русенборг