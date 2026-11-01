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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Амед
Бесник Хаши
Статистика
Бесник Хаши - статистика
Амед
Албания
25 декабря 1971 (54)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 10 тур
Амед
5 : 1
01.11.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
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Суперкубок Бельгии 2014
Бельгия. Плей-офф 2013/2014
Бельгия. Про-Лига 2013/2014
Команда
И
В
П
Н
Амед
10
7
1
2
Турция. Суперлига, 10 тур
Амед
5 : 1
01.11.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
Турция. Суперлига, 3 тур
Амед
2 : 1
31.08.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
24.08.2026
Амед
Турция. Суперлига, 1 тур
Амед
3 : 0
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