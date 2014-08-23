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    Мирко Сломка - статистика

    Тренер
    Имя Мирко
    Фамилия Сломка
    Гражданство Германия
    Дата рождения 12 сентября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гамбург 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2014 Кельн 0 : 0 Гамбург
    30.08.2014 Гамбург 0 : 3 Падерборн
    14.09.2014 Ганновер-96 2 : 0 Гамбург
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