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    Юрий Крот

    Тренер
    Имя Юрий
    Фамилия Крот
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 28 мая 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Слуцк 12 2 8 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.04.2015 Шахтер 2 : 0 Слуцк
    19.04.2015 Слуцк 1 : 1 Торпедо-БелАЗ
    25.04.2015 Минск 2 : 0 Слуцк
    11.05.2015 Витебск 1 : 0 Слуцк
    18.05.2015 Слуцк 0 : 1 Нафтан
    31.05.2015 Белшина 2 : 0 Слуцк
    05.06.2015 Слуцк 3 : 1 Славия-Мозырь
    18.06.2015 Динамо 2 : 0 Слуцк
    21.06.2015 Слуцк 0 : 0 Гомель
    28.06.2015 Неман 0 : 4 Слуцк
    05.07.2015 Слуцк 0 : 1 БАТЭ
    12.07.2015 Слуцк 0 : 2 Шахтер
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