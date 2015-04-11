Юрий Крот
Тренер
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Крот
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|28 мая 1968
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Крот
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|28 мая 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Слуцк
|12
|2
|8
|2
|Дата
|Матч
|11.04.2015
|Шахтер
|2 : 0
|Слуцк
|19.04.2015
|Слуцк
|1 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|25.04.2015
|Минск
|2 : 0
|Слуцк
|11.05.2015
|Витебск
|1 : 0
|Слуцк
|18.05.2015
|Слуцк
|0 : 1
|Нафтан
|31.05.2015
|Белшина
|2 : 0
|Слуцк
|05.06.2015
|Слуцк
|3 : 1
|Славия-Мозырь
|18.06.2015
|Динамо
|2 : 0
|Слуцк
|21.06.2015
|Слуцк
|0 : 0
|Гомель
|28.06.2015
|Неман
|0 : 4
|Слуцк
|05.07.2015
|Слуцк
|0 : 1
|БАТЭ
|12.07.2015
|Слуцк
|0 : 2
|Шахтер