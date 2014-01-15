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    Мауро Тассотти - статистика

    Тренер
    Имя Мауро
    Фамилия Тассотти
    Гражданство Италия
    Дата рождения 19 января 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Милан 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.01.2014 Милан 3 : 1 Специя
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