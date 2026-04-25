Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джон Аски - статистика

Маклсфилд Таун
Англия
4 ноября 1964 (62), Сток-он-Трент
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Труро Сити
46
8
28
10
Англия. Национальная лига, 46 тур
Олдершот
0 : 2
25.04.2026
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 45 тур
Труро Сити
0 : 1
18.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 44 тур
Бостон Юнайтед
1 : 0
11.04.2026
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 43 тур
Труро Сити
1 : 1
06.04.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 42 тур
Йовил
1 : 0
03.04.2026
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 41 тур
Труро Сити
0 : 0
28.03.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 40 тур
Труро Сити
1 : 1
25.03.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 39 тур
Саттон Юнайтед
0 : 3
21.03.2026
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 30 тур
Труро Сити
1 : 2
17.03.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 38 тур
Труро Сити
0 : 1
14.03.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 37 тур
Алтричем
2 : 0
07.03.2026
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 26 тур
Саутенд Юнайтед
1 : 1
03.03.2026
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 36 тур
Труро Сити
2 : 3
28.02.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 35 тур
Истли
2 : 1
25.02.2026
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 34 тур
Труро Сити
1 : 2
21.02.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 33 тур
Галифакс
1 : 0
14.02.2026
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 32 тур
Труро Сити
0 : 2
10.02.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 31 тур
Моркамб
1 : 2
07.02.2026
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 29 тур
Рочдейл
2 : 0
24.01.2026
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 28 тур
Труро Сити
3 : 3
20.01.2026
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 27 тур
Труро Сити
0 : 0
17.01.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 25 тур
Форест Грин
1 : 1
30.12.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 24 тур
Труро Сити
1 : 0
26.12.2025
Йовил
Англия. Национальная лига, 23 тур
Йорк Сити
4 : 0
20.12.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 22 тур
Труро Сити
2 : 0
16.12.2025
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 21 тур
Хартлпул Юнайтед
3 : 1
29.11.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 20 тур
Труро Сити
2 : 3
22.11.2025
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Брейнтри Таун
2 : 0
15.11.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 18 тур
Труро Сити
0 : 1
08.11.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 17 тур
Солихалл Мурс
4 : 0
05.11.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 16 тур
Гейтсхед
2 : 2
25.10.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 15 тур
Труро Сити
2 : 1
18.10.2025
Галифакс
Англия. Национальная лига, 14 тур
Уокинг
2 : 2
04.10.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 13 тур
Труро Сити
0 : 2
30.09.2025
Истли
Англия. Национальная лига, 12 тур
Труро Сити
5 : 0
27.09.2025
Моркамб
Англия. Национальная лига, 11 тур
Брэкли Таун
1 : 0
23.09.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 10 тур
Сканторп Юнайтед
4 : 0
20.09.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 9 тур
Труро Сити
0 : 1
13.09.2025
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 8 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
06.09.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 7 тур
Труро Сити
2 : 2
03.09.2025
Олдершот
Англия. Национальная лига, 6 тур
Труро Сити
3 : 0
30.08.2025
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 5 тур
Борэм Вуд
2 : 1
25.08.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 4 тур
Труро Сити
0 : 1
23.08.2025
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 3 тур
Тамуорт
2 : 0
19.08.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 2 тур
Труро Сити
0 : 2
16.08.2025
Йорк Сити
Англия. Национальная лига, 1 тур
Уилдстон
2 : 0
09.08.2025
Труро Сити
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+