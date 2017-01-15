Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хенрик Касперчак - статистика

    Тренер
    Имя Хенрик
    Фамилия Касперчак
    Гражданство Польша
    Дата рождения 10 июля 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тунис 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.01.2017 Тунис 0 : 2 Сенегал
    19.01.2017 Алжир 1 : 2 Тунис
    23.01.2017 Зимбабве 2 : 4 Тунис
    28.01.2017 Буркина-Фасо 2 : 0 Тунис
    • Читайте нас: 