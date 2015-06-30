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    Саркис Овсепян - статистика

    Тренер
    Имя Саркис
    Фамилия Овсепян
    Гражданство Армения
    Дата рождения 2 ноября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Пюник 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.06.2015 Пюник 2 : 1 Фольгоре
    07.07.2015 Фольгоре 1 : 2 Пюник
    14.07.2015 Мольде 5 : 0 Пюник
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