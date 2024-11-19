Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Кубок Америки 2016 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Лига Европы 2013/2014