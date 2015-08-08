Тим Шервуд - статистика
Тренер
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Шервуд
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|6 февраля 1969
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Шервуд
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|6 февраля 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Астон Вилла
|10
|1
|8
|1
|Дата
|Матч
|14.08.2015
|Астон Вилла
|0 : 1
|Манчестер Юнайтед
|22.08.2015
|Кристал Пэлас
|2 : 1
|Астон Вилла
|29.08.2015
|Астон Вилла
|2 : 2
|Сандерленд
|13.09.2015
|Лестер
|3 : 2
|Астон Вилла
|19.09.2015
|Астон Вилла
|0 : 1
|Вест Бромвич
|26.09.2015
|Ливерпуль
|3 : 2
|Астон Вилла
|03.10.2015
|Астон Вилла
|0 : 1
|Сток Сити
|17.10.2015
|Челси
|2 : 0
|Астон Вилла
|24.10.2015
|Астон Вилла
|1 : 2
|Суонси
|08.08.2015
|Борнмут
|0 : 1
|Астон Вилла