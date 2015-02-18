Абель Брага - статистика
Тренер
|Имя
|Абель
|Фамилия
|Брага
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|1 сентября 1952
|Имя
|Абель
|Фамилия
|Брага
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|1 сентября 1952
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Интернасьонал
|8
|5
|1
|2
|Дата
|Матч
|18.02.2015
|Стронгест
|3 : 1
|Интернасьонал
|27.02.2015
|Интернасьонал
|3 : 1
|Универсидад де Чили
|05.03.2015
|Интернасьонал
|3 : 2
|Эмелек
|19.03.2015
|Эмелек
|1 : 1
|Интернасьонал
|17.04.2015
|Универсидад де Чили
|0 : 4
|Интернасьонал
|22.04.2015
|Интернасьонал
|1 : 0
|Стронгест
|07.05.2015
|Атлетико Минейро
|2 : 2
|Интернасьонал
|14.05.2015
|Интернасьонал
|3 : 1
|Атлетико Минейро