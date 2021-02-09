Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кристиан Браккони

    Тренер
    Имя Кристиан
    Фамилия Браккони
    Гражданство Франция
    Дата рождения 25 ноября 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аяччо 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.02.2021 Лион 5 : 1 Аяччо
    • Читайте нас: 
    11