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    Роджер Принцен - статистика

    Тренер
    Имя Роджер
    Фамилия Принцен
    Гражданство Германия
    Дата рождения 4 марта 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нюрнберг 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.08.2014 Дуйсбург 1 : 0 Нюрнберг
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